Российские истребители сбили украинские Су-35 и вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России сбили в Донецкой народной республике самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, истребитель Су-27 был сбит в районе населенного пункта Камышевка, вертолеты Ми-24 и Ми-8 – рядом с населенными пунктами Селидово. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта в ДНР.

В Минобороны РФ также сообщили, что за прошедшие сутки были перехвачены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российские истребители сбили несколько украинских самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8 в ДНР.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что основные усилия военных сосредоточены на освобождении ДНР.