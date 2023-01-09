Украинские власти заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Херсоне

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне Фото: REUTERS

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне взрывы прогремели на предприятии критической инфраструктуры и электроподстанции. Об этом заявил в своем телеграм-канале назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в понедельник, 9 января 2023 года.

По его словам, в результате обстрела разрушена электроподстанция, которая питала несколько больших котельным. Какое именно предприятие критической инфраструктуры получило повреждение, Янушевич не уточнил.

Напомним, после того, как Херсон перешел контроль украинских сил, неоднократно сообщалось об издевательствах украинских властей над жителями города и правобережных районов. Людей попросту лишили возможности выехать на подконтрольную России территорию на левом берегу Днепра.

Как ранее писал сайт KP.RU, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил, что украинские военные и сотрудники СБУ занимаются мародерством в Херсоне и сжигают дома местных жителей, чтобы свести с ними счеты.