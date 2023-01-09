В правительстве ФРГ заявили, что Шольц поддерживает контакты с российскими властями

Правительство ФРГ не располагает о формах диалога канцлера Шольца с Москвой по Украине Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжает поддерживать связь с властями России во вопросам Украины. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Иных форм диалога лидера ФРГ с Москвой кабмин не назвал.

Как пишет агентство ТАСС, Хебештрайта попросили отреагировать на данные секретаря СНБО Украины, который выступил с утверждением, что Киеву предлагали "корейский вариант" урегулирования.

"У меня нет такой информации", - заявил Хебештрайт в ответе на запрос агентства.

Ранее сайт KP.RU писал, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал сохранить диалог и не дать "оборвать нить" переговоров с Россией, невзирая на разногласия по ситуации в Украине.

Последний раз Шольц в ходе телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.