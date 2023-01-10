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НовостиПолитика10 января 2023 5:10

Около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали с обморожениями из Донбасса

В ЛНР сообщили о госпитализации из Донбасса около 100 военнослужащих ВСУ с обморожениями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали с обморожениями из Донбасса Фото: соцсети

Около 100 военнослужащих ВСУ госпитализировали с обморожениями из Донбасса Фото: соцсети

Около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины были госпитализированы с обморожениями из Донбасса за последние несколько дней, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко.

«За последние дни из зоны проведения спецоперации в украинские лечебные заведения поступило порядка 100 военнослужащих с различными степенями обморожений», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как отметил Марочко, большая часть пациентов была госпитализирована в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам офицера НМ ЛНР, около 40% украинских военных поступила с тяжелыми обморожениями, поэтому им пришлось ампутировать конечности.

Напомним, ранее представитель МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике.

До этого Марочко заявлял, что ВСУ используют ложные позиции для сокрытия численности на Купянском направлении.

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