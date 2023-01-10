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НовостиПолитика10 января 2023 8:57

Минобороны Армении считает нецелесообразными учения ОДКБ в стране в 2023 году

Это связывают с ситуацией в Нагорном Карабахе
Роман КИЛЬМЯШКИН
Армения не планирует проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году

Армения не планирует проводить учения ОДКБ на своей территории в 2023 году

Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Министерство обороны Армении проинформировало Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о том, что совместные учения на территории страны в 2023 году нецелесообразны из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян во вторник, 10 января 2023 года.

"Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - уточнил Пашинян.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ проинформировало, что сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", которые должны были пройти на территории Армении. Всего же запланировано девять международных учений.

Напомним, Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. Учения будут организованы с авиационными подразделениями Вооруженных сил двух государств.