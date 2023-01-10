Пушилин заявил о близости освобождения Соледара

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские военные близки к освобождению Соледара. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала во вторник, 10 января 2023 года.

"Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению", - уточнил Пушилин.

По его словам, бои ведутся в западной части города, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сопротивление, несмотря на серьезные потери.

Чиновник добавил, что установление контроля над Соледаром и Артемовском создаст благоприятные условия для дальнейшего освобождения ДНР, в том числе на Краматорском направлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев выразил уверенность, что ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар. Он добавил, что источники в стане противника подтверждают, что украинские военные получили приказ на отступление.

Напомним, Денис Пушилин заявил, что жители города Артемовск должны сами решать, переименовывать его или нет. По его словам, киевский режим цинично декоммунизировал советские названия городов, меняя их не дореволюционные, а затем делает все, чтобы стереть их с лица земли.