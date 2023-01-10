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НовостиПолитика10 января 2023 9:49

Шойгу заявил, что Россия намерена развивать стратегические ядерные силы

Ядерный остается главным гарантом территориальной целостности РФ, отметил глава Минобороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу заявил, что Россия намерена развивать стратегические ядерные силы Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу заявил, что Россия намерена развивать стратегические ядерные силы Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия намерена развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются гарантом ее суверенитета, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сказал глава Минобороны в ходе селекторного совещания.

Напомним, в конце прошлого года Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а силами Минобороны оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в России может сработать исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это будет ответом на удары со стороны других государств, почдеркнул глава государства.

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