Шойгу заявил, что Россия намерена развивать стратегические ядерные силы Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия намерена развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются гарантом ее суверенитета, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сказал глава Минобороны в ходе селекторного совещания.

Напомним, в конце прошлого года Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз, а силами Минобороны оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин пояснил, что ядерное оружие в России может сработать исключительно в момент запуска ракет в направлении страны. Это будет ответом на удары со стороны других государств, почдеркнул глава государства.

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