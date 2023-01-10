Народная милиция ДНР заявила, что потери ВСУ за сутки превысили 170 человек

Российские военные уничтожили за сутки в ДНР свыше 170 бойцов ВСУ. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) потеряли 170 человек, два танка Т-64БВ и четыре гаубицы М777 американского производства. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР во вторник, 10 января 2023 года.

Также российские войска за указанный период поразили три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам, что российские военные близки к освобождению Соледара. По его словам, бои ведутся в западной части города, где ВСУ продолжают сопротивление, несмотря на серьезные потери.

Напомним, в Минобороны РФ днем ранее заявили, что всего за время проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 200 вертолетов, 367 самолетов, 2856 беспилотников, 400 зенитно-ракетных комплексов, а также 7460 танков и других боевых бронемашин.

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