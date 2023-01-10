Список погибших в Макеевке российских военнослужащих не опубликуют из-за угрозы со стороны иностранных разведок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список российских военнослужащих, погибших в Макеевке в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, не будут публиковать в связи с угрозой со стороны иностранных разведок. Об этом сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

«Списки никакие публиковаться не будут. Это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», – приводит его слова «КП – Самара».

По словам Вдовина, вся информации о погибших доводится до семей военнослужащих персонально или при обращении.

Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки. Минобороны России изначально сообщало о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

На прошлой неделе Вооруженные силы России реализовали «операцию возмездия» после удара украинских войск по ПВД российских военных в Макеевке. В результате были уничтожены более 600 украинских военнослужащих.

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