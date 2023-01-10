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НовостиПолитика10 января 2023 11:40

Советник Пушилина заявил, что Артемовск освободят в ближайшие дни

Ян Гагин уверен, что город близок к освобождению
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска близки к освобождению Артемовска

Российские войска близки к освобождению Артемовска

Фото: Александр КОЦ

До освобождения Артемовска остались считанные дни, если не часы. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"В ближайшие если не часы, то дни мы узнаем, что Артемовск действительно освобожден", - подчеркнул Гаагин.

Напомним, днем ранее штаб Донецкой ДНР сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска. Теперь российские войска контролируют поселения к югу и юго-востоку от города, а также почти все поселения к востоку от него.

Как писал сайт KP.RU, Денис Пушилин сообщил журналистам, что российские военные близки к освобождению Соледара. По его словам, бои ведутся в западной части города, где ВСУ продолжают сопротивление, несмотря на серьезные потери.

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