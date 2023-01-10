Российские военные сбили три украинских самолёта Су-25 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических войск России сбили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка ДНР», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР и ДНР, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что российские истребители сбили пять самолетов ВСУ, а средства ПВО России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как писал сайт KP.RU, с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 200 вертолетов и более 360 самолетов ВСУ.

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