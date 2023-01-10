Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

НАТО и Евросоюз истощили военные запасы из-за оказания помощи Украине, но это было правильным решением. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 10 января 2023 года.

"Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву", - аргументировал Столтенберг.

Генсек военного блока добавил, что на этом фоне НАТО и ЕС координируют усилия, чтобы нарастить производство вооружений.

Как ранее писал сайт KP.RU, Йенс Столтенберг выразил мнение, что военная помощь Украине со стороны НАТО поможет быстрее достичь урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. По его оценке, России следует убедиться, что она "не добьется своей цели" на Украину, и тогда станут возможными мирные переговоры.

Напомним, военный комитет НАТО намерен провести в Брюсселе заседание 18-19 января 2023 года. Предполагается, что там начальники генштабов ВС стран альянса обсудят украинский конфликт и продолжение оказания помощи Киеву.

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