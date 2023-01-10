Пушилин заявил, что ВС России освободит Артемовск и Северск после Соледара

ВС РФ после закрепления в Соледаре направят усилия на продвижение в сторону Артемовска и Северска, заявил врио главы ДНР Пушилин Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска после закрепления в Соледаре направят усилия на продвижение в сторону Артемовска и Северска. Об этом он в эфире телеканала "Россия-1".

"После Соледара идет освобождение Артемовска (Бахмут), а также Северска, где тоже очень серьезные укрепления. Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления", - отметил Пушилин.

Также он отметил, что Вооруженные силы РФ полностью взяли инициативу у ВСУ на линии соприкосновения на Донбассе. По его словам российская армия где-то наблюдает активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся.

Сегодня, сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

Коц отмечает важность взятия Соледара для "изголодавшейся по серьезным успехам российской армии". По его словам для ВС РФ вход в город имеет и стратегическое, и психологическое значение.