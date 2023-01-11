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НовостиПолитика10 января 2023 21:19

Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских военных

Врио главы ДНР рассказал, что центр Соледара контролируют подразделения «Вагнера»
Мария ПАВЛОВА
Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют центр Соледара.

Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют центр Соледара.

Фото: Александр КОЦ

Российские войска контролируют центр города Соледар в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, центр города взяли под контроль подразделения «Вагнера».

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений «Вагнера», - сказал Пушилин, выступая в эфире Первого канала.

По словам врио главы ДНР, российские военные «закрепились с одной стороны, с другой стороны они достаточно эффективно продвигаются», а в западной части Соледара проводят зачистку. Пушилин добавил, что украинские вооруженные формирования несут серьезные потери в живой силе и технике.

Напомним, на Донбассе близко к завершению эпическое сражение за 2 важнейших города — Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже почти взят российскими войсками. Подробности читайте в репортаже военкора Александра Коца здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.