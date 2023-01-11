Пушилин сообщил, что центр Соледара находится под контролем российских военных

Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют центр Соледара. Фото: Александр КОЦ

Российские войска контролируют центр города Соледар в ДНР. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, центр города взяли под контроль подразделения «Вагнера».

«На сегодняшний момент, по той информации, которая у меня есть, центр Соледара уже находится под контролем подразделений «Вагнера», - сказал Пушилин, выступая в эфире Первого канала.

По словам врио главы ДНР, российские военные «закрепились с одной стороны, с другой стороны они достаточно эффективно продвигаются», а в западной части Соледара проводят зачистку. Пушилин добавил, что украинские вооруженные формирования несут серьезные потери в живой силе и технике.

Напомним, на Донбассе близко к завершению эпическое сражение за 2 важнейших города — Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже почти взят российскими войсками. Подробности читайте в репортаже военкора Александра Коца здесь на KP.RU.

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