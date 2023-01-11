Военная спецоперация на Украине 11 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 января 2023 года

Народная милиция ДНР заявила, что потери ВСУ за сутки превысили 170 человек. Также уничтожены два танка и четыре гаубицы М777.

Советник Пушилина заявил, что Артемовск освободят в ближайшие дни.

Российские военные сбили три украинских самолёта Су-25 в ДНР. Российские средства ПВО за сутки уничтожили десять украинских беспилотников.

ВС России уничтожили до 50 боевиков на Донецком направлении. Также разбито семь единиц военной техники.

Российские военные уничтожили две американские системы М777 и четыре польские установки Krab. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали два склада вооружения украинской армии в ДНР и Запорожской области.

В Запорожской области задержали украинских диверсантов. Диверсанты были обнаружены разведкой.

Подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Российские военные рассказали о танковой дуэли с ВСУ на Донбассе.

Столтенберг заявил об истощении военных запасов НАТО и ЕС из-за помощи Украине.