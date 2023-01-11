Экс-разведчик Риттер обвинил коллективный Запад во лжи России

Экс-разведчик США заявил, что коллективный Запад лгал России. Фото: REUTERS

Запад и Соединенные Штаты лгали России о выполнении минских соглашений, и это может помешать вести дела как ранее. Об этом заявил бывший офицер разведки США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.

«Что касается подхода Запада к России, то каждая ложь принимается как кажущаяся ценность, считается приемлемым любое искажение действительности», - цитирует ТАСС выступление Риттера на конференции Института Шиллера во вторник 10 января.

Эксперт отметил, что Запад демонизирует Россию и «не способен рассмотреть президента России Владимира Путина в соответствующем историческом контексте».

Риттер подчеркнул, что просить Россию «иметь дело с лжецами» было бы «безответственным и нереалистичным предложением с точки зрения России».

Напомним, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit сделала ряд признаний относительно Минских соглашений.

Экс-президент Франции Олланд также заявил, что Минские соглашения дали время Украине усилить свой военный потенциал.

Почему Россия верила Западу, подписывая Минские соглашения, читайте здесь на KP.RU.

Те временем в ООН не стали комментировать заявления Меркель и Олланда о роли Минских соглашений в укреплении ВСУ.

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