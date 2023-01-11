Пугачева пыталась вернуть Максима Галкина в Россию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева после начала спецоперации на Украине вместе с детьми Лизой и Гарри и мужем Максимом Галкиным* сбежала в Израиль на частном самолете. Примадонна поначалу утверждала, что об эмиграции речи не идет. К сентябрю Алла Борисовна действительно вернулась с детьми в Москву и даже отвела двойняшек в школу. Правда, пробыла на Родине меньше месяца. После чего внезапно покинула Россию. И вот теперь появились подробности столь стремительного отъезда.

Оказывается, Алла Пугачева пыталась вернуть Максима Галкина в Россию. "Алла Борисовна обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов", - рассказал источник в телевизионных кругах.

Однако, по его словам, телевизионные начальники только развели руками. "Мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет", - цитирует источник kp.ru.

Стоит отметить, что россияне порядком устали от скандальных выходок шоумена. Так, во время выступления в Дубае он ответил на кричалку нацистов и фашистов, словно это просто "привет". Не шепотом и не отводя микрофон в сторону, а в полный голос - громко и четко.

Народ назвали поступок мужа Аллы Борисовны подлым, многие признались, что шокированы услышанным. А Галкину все нипочем. "Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным?.." - разводит руками артист.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У покинувшей Россию Аллы Пугачевой заканчиваются деньги

Знаменитая семья несет большие траты (подробности)