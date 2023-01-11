В Минобороны РФ заявили, что Соледар блокирован с севера и юга российскими войсками

В Минобороны РФ заявили, что Соледар блокирован с севера и юга российским войсками Фото: REUTERS

Подразделения ВДВ России блокировали Соледар с севера и юга. В центре города штурмовые группы ведут наступление. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также уточняется, что ВКС наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

"ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ были ликвидированы до 80-ти украинских военнослужащих, один танк и три боевые бронемашины и два автомобиля.

Напомним, штаб Донецкой Народной Республике (ДНР) в среду, 11 января, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный поселок Подгородное, расположенный пригороде Артемовска к югу от Соледара, где, как отмечается, на данный момент идут ожесточенные бои.

Ранее сайт KP.RU писал, что подходят к концу бои в двух стратегически важных городах на Донбассе: Соледар и Артемовск (Бахмут). Первый из них уже частично взят российскими войсками, а ВСУ готовятся его сдать полностью. К такому выводу пришел военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который рассказал о событиях последних дней на Донбассе.

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