Командир спецназа «Ахмат» заявил о зачистке Соледара от подразделений ВСУ Фото: EAST NEWS

Российские военные ведут зачистку города Соледар Донецкой народной республики от подразделений Вооруженных сил Украины, заявил командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что то количество бойцов противника, которое находится уже внутри, не поменяет», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, уже к вечеру среды или у утру четверга можно будет констатировать взятие Соледара под контроль российских сил. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что похожая ситуация сложилась и в Артемовске, где все логистические маршруты взяты под российский контроль.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ РФ блокировали Соледар с севера и юга, а в центре города штурмовые группы ведут наступление. Вместе с тем российские ВКС наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

Сайт KP.RU пытался разобраться, что будет после взятия Соледара российскими войсками.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад всерьёз взялся перевооружать Украину: какие проблемы это несёт России (подробнее)