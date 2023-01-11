Виктор Бут: Американцы хотели сделать из меня Оружейного барона - это полностью выдумка

Россиянин Виктор Бут заявил, что работал с Ливией по авиационной технике в Африке Фото: Иван МАКЕЕВ

В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" российский бизнесмен Виктор Бут рассказа, чем занимался в Африке. По его словам, он работал с Ливией по авиационной технике, что не соответствует обвинениям США в торговле оружием. Трансляция эфира ведется на YouTube-канале "КП".

"Я работал с Ливией. Мы работали с авиационной техникой. Работал много в Африке. То, что американцы хотели сделать из меня Оружейного барона - полностью выдумка", - сказал Бут.

Напомним, ранее Виктор Бут в эксклюзивном интервью "КП-Петербург" рассказал, что находился под серьезным давлением в США. Россиянину угрожали пожизненным сроком в тюрьме. К супруге Виктора обращались от лица "правительства США".

Вместе с тем освобожденный из заключения в США Виктор Бут призвал не связываться с его первым адвокатом в США Сабриной Шрофф, так как. по его словам, она абсолютно открыто работает на американское правительство. Он отметил, что адвокат не собиралась его защищать, а лишь хотела уговорить на "сделку".

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину после заключения в США "за незаконную торговлю". Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Пророчество монахов о воссоединении Руси сбывается (подробнее)