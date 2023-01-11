Пригожин сообщил об освобождении Соледара Фото: Александр КОЦ

Бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы сообщил об освобождении Соледара.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», — заявил Пригожин.

Он подчеркнул, что из города вывели мирных жителей.

Пригожин отметил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Как писал сайт KP.RU, агентство Bloomberg сообщало, что Киев оказался в тупике из-за боев в Соледаре и Артемовске, так как украинских сил не хватит для организации наступления.

Издание отмечало, что российское наступление в районе обоих населенных пунктов оттягивает на себя большое количество резервов ВСУ.

Ранее днем 11 января 2023 года бои за город Соледар в ДНР перешли в решающую стадию. Минобороны России сообщило, что подразделения ВДВ блокировали этот населенный пункт с северного и южного направлений. ВКС наносит удары по выявленным целям, а штурмовые отряды ведут бои в городской черте.

Спецкор Александр Коц отмечал, что в Соледаре полгода перемалывались боеспособные части ВСУ. Киев бросал на удержание города все новые и новые бригады. Здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя, отметил спецкор.

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