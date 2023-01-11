Зеленский призвал лишать украинского гражданства тех, у кого есть российский паспорт

Зеленский предложил лишать украинского гражданства тех, у кого есть российский паспорт. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишать гражданства украинцев, у которых есть российский паспорт. Об этом Зеленский заявил в среду 11 января на прошедшем во Львове брифинге. Видеозапись брифинга офис украинского президента опубликовал в социальных сетях.

Зеленский уточнил, что речь идет о людях, которые оказывают влияние на Украину, а также о предполагаемой релокации этих людей в Россию.

«Наша задача, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны остаться только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве», - сказал президент Украины.

Напомним, днем ранее Зеленский одобрил решение о лишении гражданства четверых депутатов Верховной рады. Речь идет о депутатах Рады Викторе Медведчуке, Андрее Деркаче, Тарасе Козаке и Ренате Кузьмине. Зеленский заявил, что они лишены гражданства «на основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой» и отметил, что это не последнее подобное решение.

Тем временем Служба безопасности Украины проводит обыски и другие «контрразведывательных мероприятий» в монастырях и храмах канонической Украинской православной церкви.

Накануне Нового года в Одессе снесли памятники «Основателям Одессы» (в народе его еще называют памятником Екатерине II) и гениальному русскому полководцу, который за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения – Александру Васильевичу Суворову.

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