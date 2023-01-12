IKEA собирается завершить продажу фабрик в России в начале 2023 года

Компания IKEA планирует завершить продажу российских предприятий в начале 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Шведская компания IKEA намерена в начале 2023 года завершить сделку по продаже расположенных в Российской Федерации своих предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Наша цель - завершить продажу промышленных производственных единиц IKEA в России в начале 2023 года», - сообщили в пресс-службе, уточнив, что сделка подлежит одобрению со стороны правительства.

Напомним, в 2022 году шведская компания по производству мебели и товаров для дома IKEA объявила об уходе с российского рынка. Могут ли в России делать хорошую мебель и что теперь будет с ценами, читайте здесь на KP.RU.

Ранее вице-премьер российского правительства Денис Мантуров рассказал, что IKEA намерена до конца 2022 года прийти к соглашению с покупателями своих предприятий в Российской Федерации. Кто выступит в роли покупателя, не сообщалось.

Тем временем компания гарантировала сотрудникам фабрика «Икеа» в Ленобласти занятость на ближайшие 12 месяцев, фабрика продолжит работу до 2024 года. Это станет одним из условий соглашения с новым собственником предприятия.