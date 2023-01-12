Иран готов упростить выдачу индивидуальных турвиз россиянам

Россия и Иран могут подписать соглашение об упрощении выдачи туристических виз. Фото: REUTERS

Иран может упростить выдачу индивидуальных виз для туристов из России. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг 12 января.

По словам Джалали, в 2022 году туризм между Россией и Ираном оживился, количество турпоездок россиян в Иран выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м годом.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов»,- сказал Казем Джалали.

Напомним, в 2021 году Россия и Иран подписали соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.

Также сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов.

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