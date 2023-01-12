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НовостиПолитика12 января 2023 1:25

Путин призвал прокуратуру уделять особое внимание выполнению оборонного заказа и соблюдению прав военнослужащих

Путин сказал об этом в поздравлении с Днем прокуратуры
Мария ПАВЛОВА
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Фото: REUTERS

Работники прокуратуры должны усилить надзор за своевременным выполнением оборонного заказа. На это указал президент России Владимир Путин, выступая с поздравлением по случаю Дня работников прокуратуры в четверг 12 января. Видеообращение президента и текст поздравления опубликованы на официальном сайте Кремля, они доступны здесь.

«Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа», - сказал Путин.

Также президент призвал уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что всерьез рассчитывает на то, что в 2023 году государственный оборонный заказ в РФ будет выполнен полностью.

Ранее «Единая Россия» инициировала уравнивание выплат участникам СВО во всех регионах. Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счёт федерального бюджета.

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