"Пустых полок" в магазинах гость России не нашел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов отправился в Россию спустя десять месяцев после начала спецоперации и убедился, что санкции Запада практически не повлияли на жизнь населения страны и тем более не разрушили российскую экономику, как утверждают некоторые британские журналисты.

Впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург Титов поделился в статье для портала The Conversation.

"Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь, - написал Титов. - Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше".

По его словам, нет "пустых полок" в магазинах и других признаков дефицита товаров, в том числе западного производства, хотя цены на запчасти для автомобилей все-таки выросли.

Британский преподаватель заключил, что главным уроком поездки стал гигантский разрыв между представлением Запада о ситуации в России и реальным положением дел.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики, норвежский экономист Турбьерн Беккер пришел к выводам, что РФ легко справляется с западными санкциями и поддерживает экономику благодаря успешным действиями Центробанка страны, доходам от продажи газа и успешному использованию опыта от предыдущих кризисов.

Беккер добавил, что уже сейчас можно признать тот факт, что западные санкции против России своей цели не достигли, поэтому европейским лидерам следует подумать над обоснованностью продления действующих и введениях новых ограничений в отношении Москвы.

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