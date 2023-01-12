Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за выявления в РФ варианта коронавируса «Кракен»

В России не планируется вводить ограничения из-за выявления в РФ варианта коронавируса «Кракен» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России не планируется вводить ограничений в связи с выявлением варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции «Кракен», заявили в Роспотребнадзоре.

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма «Омикрон» – «Кракен» – вводить не планируется», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 12 января, в России выявили первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции «Кракен». Субвариант штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5 был обнаружен в Пензенской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что на сегодняшний день в стране установлена широкая линейка разновидностей штамма «Омикрон», однако доминирующей осталось линия «Омикрона» ВА.5.

Между тем Европу ожидают плохие новости из-за «Кракена», пишет издание Politico. Автор публикации Карло Мартушелли проанализировал материалы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и сообщил, что субвариант XBB.1.5 быстро распространяется.