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НовостиПолитика12 января 2023 8:31

Советник Пушилина заявил о серьезном продвижении российских войск под Артемовском

Одним из важных факторов Кимаковский назвал преимущество в артиллерии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские военные существенно продвинулись в направлении Артемовска

Российские военные существенно продвинулись в направлении Артемовска

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России серьезно продвинулись под Артемовском, что произошло во многом благодаря преимуществу в артиллерии. Об этом заявил в эфире канала "Соловьев Live" Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"У нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска", - уточнил Кимаковский.

По его словам, российская артиллерия работает так интенсивно, что противники "даже из окопов вылезти не могут".

Как ранее писал сайт KP.RU, другой советник врио главы ДНР Ян Гагин во вторник заявил, что до освобождения Артемовска остались считанные дни, если не часы.

Сам Денис Пушилин в среду сообщил, что российские войска после закрепления в Соледаре направят усилия на продвижение в сторону Артемовска и Северска.