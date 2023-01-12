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НовостиОбщество12 января 2023 9:27

Умерла Кэрол Кук, актриса из «Анатомии страсти»

Кэрол Кук умерла на 99 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Умерла актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук

Умерла актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук

Фото: EAST NEWS

Американская актриса Кэрол Кук умерла в возрасте 98 лет, не дожив до своего 99-летия три дня. О кончине актрисы сообщил ее супруг Том Трауп.

Как пишет журнал People, причиной смерти Кук стала сердечная недостаточность.

Настоящее имя Кэрол Кук – Милдред Фрэнсис. Сменить имя ей предложила актриса, певица и модель Люсиль Болл, с которой Кук близко дружила. Она появлялась в качестве гостя в проектах Болл «Шоу Люси» и «Вот Люси».

Кэрол Кук дебютировала на Бродвее в 1954 году в «Трехгрошовой опере». Она известна по таким фильмам, как «Невероятный мистер Лимпет», «Американский жиголо», «Шестнадцать свечей», «Уикенд в Палм-Стрингс», снималась в проектах «Анатомия страсти» и «Она написала убийство».

Напомним, на этой неделе умерла легендарная немецкая топ-модель и актриса Татьяна Патиц.

В конце декабря 2022 умерла актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина.