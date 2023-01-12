Умерла Кэрол Кук, актриса из «Анатомии страсти»

Умерла актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук Фото: EAST NEWS

Американская актриса Кэрол Кук умерла в возрасте 98 лет, не дожив до своего 99-летия три дня. О кончине актрисы сообщил ее супруг Том Трауп.

Как пишет журнал People, причиной смерти Кук стала сердечная недостаточность.

Настоящее имя Кэрол Кук – Милдред Фрэнсис. Сменить имя ей предложила актриса, певица и модель Люсиль Болл, с которой Кук близко дружила. Она появлялась в качестве гостя в проектах Болл «Шоу Люси» и «Вот Люси».

Кэрол Кук дебютировала на Бродвее в 1954 году в «Трехгрошовой опере». Она известна по таким фильмам, как «Невероятный мистер Лимпет», «Американский жиголо», «Шестнадцать свечей», «Уикенд в Палм-Стрингс», снималась в проектах «Анатомия страсти» и «Она написала убийство».

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