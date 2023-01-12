Песков назвал героическими действия российских военных в Соледаре

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил действия российских военных по взятию Соледара как героические и самоотверженные. Об этом он заявил журналистам в четверг, 12 января 2023 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Соледаре и на других направлениях была проведена огромная работа, но она еще не закончена, поэтому "руки потирать" пока рано.

"Проделана действительно гигантская работа, это абсолютно самоотверженные, героические действия и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия, они будут продолжаться, мы будем восхищаться и ценить наших героев", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара вечером 11 января. По его словам, российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

Напомним, ранее штаб Донецкой ДНР сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска. Теперь российские войска контролируют поселения к югу и юго-востоку от города, а также почти все поселения к востоку от него.