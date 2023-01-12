Песков призвал не останавливаться на освобождении Соледара

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Соледара российскими военнослужащими.

По словам официального представителя Кремля, это героические и самоотверженные действия, но на этом не следует останавливаться - спецоперация продолжается.

"Мы будем помнить тех героев, которые потеряли свои жизни, которые заботятся о тех, кто был ранен, но впереди еще много работы, - уточнил Дмитрий Песков. - Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди".

Напомним, Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, выразил мнение, что до освобождения Артемовска остались считанные дни, если не часы.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара вечером 11 января. По его словам, российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.