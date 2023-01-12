В ДНР заявили об уничтожении в Соледаре около пяти бригад ВСУ Фото: REUTERS

Российские военные уничтожили в Соледаре Донецкой народной республики около пяти бригад Вооруженных сил Украины, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Там уничтожено порядка пяти бригад. Эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому в потери не заложены наемники», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Гагин отметил, что Соледар является стратегически важным транспортным узлом, а в самом городе находились большие запасы боекомплектов для украинских войск, которые теперь перейдут российским силам. По его мнению, после взятия Соледара будет наращиваться наступление на Артемовск, а затем можно будет говорить о наступлении на Краматорск и Славянск. ВСУ будут наращивать группировки в этих городах, поэтому бои там будут непростыми, предупредил советник Дениса Пушилина.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ РФ блокировали Соледар с севера и юга, а в центре города штурмовые группы ведут наступление. Вместе с тем российские ВКС наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

Сайт KP.RU пытался разобраться, что будет после взятия Соледара российскими войсками.