Экс-глава Генштаба Британии Даннат заявил, что Украине отправят 12 танков Challenger Фото: ru.wikipedia.org

Власти Великобритании отправят Украине 12 танков Challenger, заявил бывший начальник Генерального штаба Соединенного Королевства Ричард Даннат.

«Как представляется, отправка 12 танков будет иметь чисто символическое значение. Я бы предложил отправить 25, 30 или даже 50 – это может принести реальную пользу», – сказал он в эфире телеканала Sky News.

Менее 50 танков Challenger вряд ли помогут Вооруженным силам Украины в боевых действиях, добавил экс-глава Генштаба Великобритании.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.

Между тем жители Великобритании резко осудили планы властей отправить Украине танки Challenger 2. Так, читатели Daily Mail сочли намерения Лондона предательством, поскольку власти недостаточно финансируют социальную инфраструктуру для самих британцев.