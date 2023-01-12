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НовостиПолитика12 января 2023 11:40

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Также российским силам удалось ликвидировать четыре боевые бронемашины и три автомобиля
София ГОНЧАРОВА
Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 100 украинских бойцов на Краснолиманском направлении. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ.

- На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ ... за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, - сказано в сообщении.

Также российским силам удалось ликвидировать четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

В военном ведомстве уточнили, что ВС РФ за прошедшие сутки еще уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской стороны на данном направлении превысили 30 человек.

До этого сайт KP.RU сообщал, что российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении и уничтожили свыше 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), три бронемашины и два танка. Также российским военнослужащим удалось занять выгодные рубежи и позиции.