Российские военные уничтожили пять украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки

Вооруженные силы России ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом говорится в сводке министерства обороны России о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале ведомства в четверг, 12 января 2023 года.

В сообщении уточняется, что украинские ДРГ поражены в районе населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Першотравневое, Ольшана и Табаевка.

Потери сил ВСУ на данном направлении превысили 30 человек. Также уничтожены две боевые бронемашины и три пикапа.

Как ранее писал сайт KP.RU, силовые структуры задержали двух украинских диверсантов в Запорожской области. Их задачей являлось совершение диверсий на территории региона.

Напомним, еще в декабре офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о росте числа украинских ДРГ в зоне боевых действий. По его словам, обычно диверсанты действуют небольшими группами по 10-12 человек.