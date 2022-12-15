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НовостиПолитика15 декабря 2022 6:33

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

По его словам, обычно они действуют небольшими группами по 10-12 человек
София ГОНЧАРОВА
Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об росте числа украинских диверсантов в зоне боевых действий

Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил о росте числа украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий.

По его словам, обычно диверсанты действуют небольшими группами по 10-12 человек.

- Отмечается увеличение количества ДРГ противника. Основной задачей диверсантов является вскрытие наших позиций, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня, - рассказал Марочко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские войска сумели оперативно ликвидировать 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. А до этого ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Их обнаружили в районе населенного пункта Дементиевка.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты на семи лодках высадились у побережья Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС, предприняв попытку захвата электростанции.