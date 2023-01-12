Захарова обличила двуличие заявлений Парижа о диалоге с Россией

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Планы Франции о поставках оружия Украине расходятся с заявлениями Парижа о диалоге с Россией и желании избежать эскалации ситуации. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 12 января 2023 года.

"Проводимый Парижем курс на бездумную накачку Украины оружием обнажил циничность и двуличность заявлений о желании избежать эскалации конфликта, необходимости сохранить диалог с Россией и серьезном отношении к требованиям Москвы по гарантиям безопасности", - подчеркнула Захарова.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по-прежнему считает необходимым предоставление гарантий безопасности России после завершения украинского конфликта.

Политик подчеркнул, что он противник дальнейшей эскалации конфликта, которая может привести к "полномасштабной войне, которая затронет весь континент".

В том же месяце Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, а в дальнейшем планирует доставить новую партию оружия.

Французский лидер сказал, что среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Париж хочет взять из числа заказанных Данией. Он не уточнил, о каком количестве установок идет речь, добавив, что этот вопрос еще на стадии согласования.