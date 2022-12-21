Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России после завершения украинского конфликта

Макрон ответил на выпады ряда западных политиков и подтвердил свою приверженность обеспечению гарантий безопасности для России. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что по-прежнему считает необходимым предоставление гарантий безопасности России после завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу TF1, комментируя критику в свой адрес со стороны ряда европейских политиков и секретаря украинского Совбеза Алексея Данилова.

«Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир», - сказал Макрон во вторник 20 декабря, отметив, что Украина получает гарантии безопасности в виде поставок ей вооружений.

Макрон подчеркнул, что он противник дальнейшей эскалации конфликта, которая может привести к «полномасштабной войне, которая затронет весь континент».

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предложил включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы. Политик напомнил о словах Путина про приближение НАТО к границам РФ.

Читатели Welt поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России, отметив, что это должно было быть сделано еще в прошлом году. Также сообщалось, что Читатели Le Figaro потребовали ускорить переговоры по гарантиям безопасности для России.

Тем временем ряд стран Европейского союза предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России. Некоторые европейские лидеры решили напрямую выразить недовольство политикой французского президента.