Полный разврат: Помощники Бориса Джонсона занимались сексом на его вечеринке

Помощники Бориса Джонсона занимались сексом на его вечеринке Фото: REUTERS

Сотрудников аппарата бывшего британского премьера Бориса Джонсона уличили в неподобающем поведении. Об этом сообщает The Times со ссылкой на подкаст The PartyGate: Inside Story телеканала ITV.

По информации издания, речь идет про одну из скандальных вечеринок на Даунинг-стрит в 2021 году, на которой дело дошло до секса его подопечных политика.

Несколько свидетелей произошедшего рассказали, что две пары вступали в интимные отношения друг с другом прямо, а другие "трогали друг друга" на кухне, прежде чем удалиться в комнату с выключенным светом.

А в конце декабря 2022 года газета Times писала, что в Великобритании разгорелся скандал с участием членов парламента - их заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов.

Ранее сайт KP.RU писал о другом крупном скандале в Соединенном Королевстве. Так, в начале 2022 года Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки во время локдауна в разгар пандемии. На ней присутствовали 40 человек, помимо политика там была и его супруга Кэрри Джонсон. В то время такие массовые собрания были запрещены.