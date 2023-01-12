Байдену предрекли серьезные проблемы из-за обнаружения секретных документов Фото: REUTERS

Скандал с обнаружением у президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных документов грозит крупным политическим скандалом, считают американские журналисты.

Как пишет CNN, в Республиканской партии уже указали на несправедливость более жесткого преследования бывшего президента США Дональда Трампа, когда с ним произошел аналогичный инцидент. Теперь судебное дело в отношении экс-главы Белого дома может стать политическим несостоятельным, отмечается в сообщении.

По мнению авторов статьи, скандал с секретными документами Байдена позволяет республиканцам называть американского лидера лицемером, поскольку за это же он критиковал своего предшественника. Телеканал сообщил, что члены Республиканской партии намерены инициировать следствие, чтобы доказать, что демократы настраивали спецслужбы и правительство США против консерваторов.

Напомним, секретные документы периода работы Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы обнаружили в офисе аналитического центра «Байден Пенн центр», принадлежащего нынешнему главе Белого дома. Среди документов нашли секретные данные разведки по Украине и Ирану и Великобритании.