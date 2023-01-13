Немецкий генерал Вад ожидает, что Россия вернет полный контроль над Донбассом

Немецкий генерал уверен, что Россия отбросит ВСУ с территории Донбасса Фото: REUTERS

Российские военные восстановят полный контроль над территорией Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил экс-советник по военной политике бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель немецкий генерал Эрих Вад. Его слова приводит издание Emma.

Собеседник журналистов обратил внимание на явное продвижение Вооруженных сил России в районе Артемовска, которое поможет отбросить украинскую армии с донецкой и луганской земли.

По оценке Вада, отправка Киеву ста танков Leopard и БМП Marder положения дел на этом участке не изменит.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет. По его словам, танки Leopard не новые и не могут вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара вечером 11 января. По его словам, российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.