Минобороны Франции получило первый за четыре года истребитель Rafale Французский истребитель Rafale

Министерство обороны Франции получило первый за четыре года новый истребитель Rafale, сообщает производитель самолетов Dassault Aviation.

По информации Defense News, 29 декабря компания поставила истребитель Rafale агентству по военным закупкам Минобороны Франции. Самолет является частью заказа из 60 новых машин, контракт на которые был заключен еще в 2009 году, сказано в сообщении.

Как отмечает издание, в последние годы Dassault Aviation поставляла истребители Rafale главным образом на экспорт. Среди заказчиков были такие страны как Греция, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

Оборонный бюджет Франции на 2023 год предполагает закупку 42 новых самолетов Rafale, 12 из которых пойдут на замену старых истребителей, проданных Хорватии. Загреб в свою очередь заменил ими советские МиГ-21. Производитель Rafale планирует поставить Минобороны Франции 27 машин до конца 2024 года, сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Франция решила разместить в Литве четыре истребителя Rafale для защиты стран Балтии.