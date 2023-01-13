Цена газа в Европе превысила 700 долларов за тысячу кубометров

В Европе вновь поднялась стоимость газа Фото: REUTERS

Цена газа в Европе после падения в среду ниже 700 долларов за тысячу кубометров вновь превысила эту отметку. Это произошло в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 728 долларов за тысячу кубических метров с поставкой "на день вперед", и до 778 долларов – с поставкой в феврале.

Напомним, стоимость газа в Европе в начале января упала из-за аномально теплой погоды и улучшения ситуации с ветрогенерацией. Например, в Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров поднялись до +15 градусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, закачка голубого топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы в декабре 2022 года установила рекорд для этого месяца за все время наблюдений, которые велись с 2011 года. При этом отбор голубого топлива в газотранспортную систему из ПХГ, наоборот, оказался минимальным за последние три года.