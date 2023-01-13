Хакеры из США и Украины атаковали портал российской Лиги безопасного интернета

Американские и украинские хакеры атаковали портал российской Лиги безопасного интернета Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Портал российской Лиги безопасного интернета подвергся мощнейшей DDoS-атаке с территории США и Украины. Об этом сообщила ТАСС директор организации Екатерина Мизулина.

По ее словам, американские и украинские хакеры интенсивно атаковали сайт с 1 по 11 января, но IT-специалисты с нападением справились и портал работает в штатном режиме.

"После моего заявления о том, что иностранных агентов необходимо лишать российского гражданства, зафиксированы одни из самых мощных DDoS-атак за последнее время", - уточнила Мизулина.

Руководитель Лиги безопасного интернета добавила, что пик атак пришелся на 5 января, когда число входящих запросов превысило 300 тысяч в секунду. В связи с этим организация обратилась в МВД России.

Как ранее писал сайт KP.RU, RaHDit опубликовала данные более тысячи хакеров с Украины, действующих в российском сегменте интернета. Списки разделены на два подраздела – IT Army of Ukraine и Save UA. В первом фигурируют 759 имен, во втором содержатся данные 406 человек.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.