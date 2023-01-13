В Херсонской области завершается возведение фортификационной линии

Владимир Сальдо Фото: СОЦСЕТИ

Создание фортификационной линии для защиты Херсонской области близится к завершению. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".

"Эта работа уже во многом очень сделана, - уточнил Сальдо. - Она обретает признаки современной фортификационной системы".

По его словам, создаваемая военная инфраструктура будет размещаться в регионе на постоянной основе.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета региональной администрации, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил журналистам, что Запорожской области завершается строительство эшелонированной линии оборонительных сооружений.

Напомним, Украина активно строит фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, чтобы подготовиться к "обороне". Об этом заявил глава приграничной Ровеньской области Виталий Коваль.