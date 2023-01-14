США и Япония намерены обеспечить полную денуклеаризацию КНДР

США намерены укрепить сотрудничество с Японией и Южной Кореей по вопросу КНДР Фото: REUTERS

Вашингтон и Токио осуждают ракетные пуски, осуществляемые Пхеньяном, и намерены осуществить "полную денуклеаризацию" КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Соединенных Штатов и Японии.

"Они озвучили серьезную обеспокоенность планами Пхеньяна скорейшим образом увеличить потенциал и размер своего ядерного арсенала, подтвердив намерение обеспечить полную денуклеаризацию КНДР", - гласит релиз о результатах встречи.

Участники переговоров также призвали Северную Корею к соблюдению резолюций Совбеза ООН и поддержали усиление сотрудничества по вопросу КНДР между Вашингтоном, Токио и Сеулом.

Напомним, министерство обороны Южной Кореи предупредило КНДР, что любая попытка применить ядерное орудие обернется крахом Северной Кореи и "концом режима" Ким Чен Ына.

В частности, Пхеньяну напомнили про систему "трех осей", которая предусматривает упреждающие удары по военным объектам, операции по устранению руководства противника и систему противоракетной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. По его словам, Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.