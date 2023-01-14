Взрывы прогремели в Киеве, Очакове и Буче 14 января 2023 года

В Киеве вновь слышны звуки взрывов Фото: REUTERS

Звуки взрывов слышны в Киеве, Буче, Очакове и подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области в субботу, 14 января 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным журналистов, этому не предшествовало объявление воздушной тревоги.

Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводится.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.