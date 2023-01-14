Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 января 2023 5:40

В США потребовали отставки Байдена за военные преступления на Украине

Демократ Янг потребовал объявить импичмент Байдену за военные преступления
Роман КИЛЬМЯШКИН
Джо Байден

Джо Байден

Фото: REUTERS

Главу Соединенных Штатов Джозефа Байдена необходимо отправить в отставку за военные преступления на Украине и в других странах. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от Демократической партии Джеффри Янг.

"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее, - написал Янг в Twitter. - Также за продолжение прокси-войны против России на Украине".

Напомним, что это не первое подобное заявление американского политика. Так, в декабре Джеффри Янг предложил судить Джозефа Байдена, главу Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкена и советника президента США Джейка Салливана за убийство мирного населения в Донбассе.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты уверены, что скандал с обнаружением в бывшем офисе президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных документов грозит крупным политическим скандалом. Это позволяет республиканцам называть американского лидера лицемером, поскольку за это же он критиковал своего предшественника.