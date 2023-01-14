В США потребовали отставки Байдена за военные преступления на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Главу Соединенных Штатов Джозефа Байдена необходимо отправить в отставку за военные преступления на Украине и в других странах. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки от Демократической партии Джеффри Янг.

"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее, - написал Янг в Twitter. - Также за продолжение прокси-войны против России на Украине".

Напомним, что это не первое подобное заявление американского политика. Так, в декабре Джеффри Янг предложил судить Джозефа Байдена, главу Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкена и советника президента США Джейка Салливана за убийство мирного населения в Донбассе.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты уверены, что скандал с обнаружением в бывшем офисе президента Соединенных Штатов Джо Байдена секретных документов грозит крупным политическим скандалом. Это позволяет республиканцам называть американского лидера лицемером, поскольку за это же он критиковал своего предшественника.