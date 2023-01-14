В ДНР связали обсуждение поставок Киеву ББМ Stryker с истощением запасов бронетехники ВСУ

Возможная отправка ББМ Stryker может быть связана с нехваткой легкой бронетехники в ВСУ Фото: REUTERS

Разговоры о возможной передаче Киеву боевых бронированных машин (ББМ) Stryker свидетельствуют о том, что запасы легкой бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ДНР.

"Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП, которые были раньше, уже не хватает", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, что в боевой машине нет "ничего выдающегося", за исключением отдельных редких модификаций, оборудование которых делает из Stryker точку управления огнем артиллерии или командно-штабную защиту.

Сложностей в уничтожении также не возникнет – указанная ББМ защищена от стрелкового оружия небольшого калибра, но ей нечего противопоставить вооружению БТР-82А, БМП-2 или любому гранатомету.

Как ранее писал сайт KP.RU, США всерьез рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета помощи. Данный вопрос уже активно обсуждается на уровне высшего руководства американского Белого дома.

Источник американских журналистов утверждает, что поставка подобной военной техники для нужд ВСУ необходима, чтобы помочь Киеву отразить гипотетическое весеннее наступление России.

Напомним, экс-советник по военной политике бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель немецкий генерал Эрих Вад спрогнозировал, что российские военные восстановят полный контроль над территорией Донбасса. По его оценке, отправка Киеву ста танков Leopard и БМП Marder положения дел на этом участке не изменит.