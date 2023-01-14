97% жителей Венгрии выступают против санкций ЕС в отношении России

Почти все венгры считают необходимой отмену санкций ЕС против России Фото: REUTERS

Практически все жители Венгрии высказались за отмену санкций Европейского союза в отношении России. Об этом заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи в социальных сетях.

По ее словам, в консультациях по этому вопросу приняли участие свыше 1,3 млн венгров, и 97% из них однозначно заявили, что "отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб".

На этом фоне Александра Сенткирайи подчеркнула, что санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного. По его словам, государство работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергоносители из-за санкций Евросоюза против России после начала спецоперации в Украине стоил Венгрии 10 млрд долларов.